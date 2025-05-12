Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина

Американский лидер Дональд Трамп призвал Украину принять предложение президента РФ Владимира Путина о проведении переговоров в Турции 15 мая. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что российский лидер не добивается прекращения огня, но готов к разговору, и Киев должен использовать эту возможность.

По словам Трампа, эти переговоры помогут выявить перспективы соглашения, а если это не удастся, то США и Европа могут скорректировать свою стратегию. Однако он выразил сомнения в достижении мирного урегулирования.