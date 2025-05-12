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Около 100 тыс. человек прошли маршем по центральным улицам Брюсселя против поддержки Израиля

12 мая 2025 07:33
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Крупнейшая за последнее время акция протеста на несколько часов парализовала жизнь бельгийской столицы. Около 100 тысяч человек прошли маршем по центральным улицам Брюсселя, требуя от правительства прекратить поддержку Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 тыс. человек прошли маршем по центральным улицам Брюсселя против поддержки Израиля-2

Демонстранты призывали власти Бельгии и руководство Евросоюза остановить поставки оружия, а также ввести санкции против этой страны из-за продолжающейся блокады палестинского сектора Газа. Возмущение протестующих вызвала и лицемерная двусмысленная позиция бельгийского правительства в отношении исполнения ордеров на арест израильских лидеров, выданных Международным уголовным судом. Их обвиняют в военных преступлениях и в том, что они используют голод как оружие против мирного населения.

# Акции протеста

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