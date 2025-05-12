Около 100 тыс. человек прошли маршем по центральным улицам Брюсселя против поддержки Израиля

Крупнейшая за последнее время акция протеста на несколько часов парализовала жизнь бельгийской столицы. Около 100 тысяч человек прошли маршем по центральным улицам Брюсселя, требуя от правительства прекратить поддержку Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты призывали власти Бельгии и руководство Евросоюза остановить поставки оружия, а также ввести санкции против этой страны из-за продолжающейся блокады палестинского сектора Газа. Возмущение протестующих вызвала и лицемерная двусмысленная позиция бельгийского правительства в отношении исполнения ордеров на арест израильских лидеров, выданных Международным уголовным судом. Их обвиняют в военных преступлениях и в том, что они используют голод как оружие против мирного населения.