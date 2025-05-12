Как минимум 12 человек погибли при разрушительных наводнениях в Сомали

Больше всего от стихии пострадала столица страны Могадишо. Там за несколько часов выпало до 200 миллиметров осадков. Под воду ушли все улицы, сильные повреждения получили около сотни домов, разрушены мосты и дороги. Приостановлено движение общественного транспорта, также парализована работа аэропорта. Из зоны бедствия эвакуированы около тысячи человек. Многие местные жители спасаются от воды на крышах. По данным властей, эти наводнения стали самыми масштабными за последние сорок лет. Ситуация становится критической, так как у правительства нет средств, чтобы оказать гуманитарную помощь людям и эффективно вести восстановительные работы.