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Как минимум 12 человек погибли при разрушительных наводнениях в Сомали

12 мая 2025 07:34
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Как минимум 12 человек погибли при разрушительных наводнениях, которые охватили Сомали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не утихающие несколько дней сильные дожди вызвали разлив рек.

Как минимум 12 человек погибли при разрушительных наводнениях в Сомали-2

Больше всего от стихии пострадала столица страны Могадишо. Там за несколько часов выпало до 200 миллиметров осадков. Под воду ушли все улицы, сильные повреждения получили около сотни домов, разрушены мосты и дороги. Приостановлено движение общественного транспорта, также парализована работа аэропорта. Из зоны бедствия эвакуированы около тысячи человек. Многие местные жители спасаются от воды на крышах. По данным властей, эти наводнения стали самыми масштабными за последние сорок лет. Ситуация становится критической, так как у правительства нет средств, чтобы оказать гуманитарную помощь людям и эффективно вести восстановительные работы.

# Природные явления

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