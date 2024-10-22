Смогут ли Молдова и Грузия вернуть суверенитет? Разбираемся с политологом

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В ближайшие две недели пройдут парламентские выборы в Грузии и второй президентский тур в Молдове, и пока все идет не так, как хотел бы Запад. Раньше кампании в СНГ они проводили по одной схеме – сначала надо было разгруппировать старую власть, то есть создать внутри нее разные течения, а затем организовать широкую коалицию «за европейский выбор». Но вот эти две кампании (а также послевыборная ситуация в Беларуси) показали, что у Запада больше не работает ни первый элемент, ни второй. Что касается разгруппировки власти, то в Беларуси схема всегда буксовала именно на первом этапе. Потому что хотя под каждые выборы и создавалась «проевропейская коалиция», Лукашенко смог ликвидировать клановую систему, которая досталась ему от Верховного Совета, и выстроить свою вертикаль, которую невозможно расколоть. Суть вертикали не в том, что это система подчинения, как в армии. А в том, что в любом государстве есть ключевые точки извлечения прибыли, и в белорусском случае они находятся под контролем государства, в отличие от других стран СНГ. Не всегда это газ, нефть, минералы, заводы, а часто новые либо скрытые явления: НКО, западная помощь, IT-сектор, криптовалюты, импорт, контрабанда, наркотрафик, каналы миграции, капитал диаспоры, торговые монополии, банки.

Когда такие новые точки прибыли появляются, государство должно либо бороться с ними, если они незаконные, либо оперативно брать под контроль. Это называется экономическая безопасность. А иначе теневой капитал создает свою параллельную систему власти. А потом через эту готовую схему влияния, где есть зависимые друг от друга игроки, начинает работать Запад. Они просто берут под контроль верхнее звено цепочки. Условно, есть банк, который выдает кредиты, и бизнес, который от него зависит. В любом деле бизнес будет поддерживать руководителя такого банка, чтобы и дальше получать кредит. А банк будет входить в доли зависимых предприятий, таким образом расширяться и получать еще больше власти. Вот эта была схема, типичная для группы «Приват» Коломойского, который стал спонсором Зеленского в политике.