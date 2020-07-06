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Умер известный композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год

06 июля 2020 07:52
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Новости Италии. В Риме скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе.  

Об этом сообщает Corriere della Sera. Музыканту был 91 год.

Морриконе умер в клинике из-за последствий травмы, вызванной падением.   

Умер известный композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год -1

Фото: Jason Merritt. Getty Images    

Эннио Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Популярность ему принесла музыка для телефильмов и кино, которые стали культовыми. Среди работ автора – музыка к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка».      

Лауреат множества наград, среди которых «Оскар».        

# Некролог # Эннио Морриконе # Фотофакт

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