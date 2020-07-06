Умер известный композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год

Об этом сообщает Corriere della Sera. Музыканту был 91 год.

Эннио Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Популярность ему принесла музыка для телефильмов и кино, которые стали культовыми. Среди работ автора – музыка к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка».