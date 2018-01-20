Умер игрок команды КВН Сергей Баленко. Ему был 21 год

Новости России. 19 января умер член команды КВН «НАТЕ» Сергей Баленко. Об этом команда сообщила в сообществе во «ВКонтакте».

Смерть игрока стала шоком для друзей, коллег и поклонников. В Международном союзе КВН назвали смерть Баленко «внезапной и неожиданной». Молодому человеку 5 января исполнился 21 год. Причины смерти пока неизвестны.

В соцсетях появились многочисленные комментарии.

«А что случилось? Соболезнования близким»,

«Страшная потеря, соболезную, ребята...»,

«Когда так начинается год, хочется кричать! Хочется пожелать сил родным и друзьям, чтобы смириться с этой утратой! Всё это ужасно несправедливо»,

«Эти парни реально были одной семьёй. Они делают то, что любят. И любят то, что делают»,

«Развели что да почему, по сути какая вот разница? Просто свое любопытство удовлетворить, зачем? Ребятам и так сейчас тяжко, отстаньте от них с неуместными вопросами в такой момент. Это некрасиво».

По результатам Сочинского фестиваля «КиВиН-2018» команда «НАТЕ» вошла в Высшую Лигу. В 2014 году они стали финалистами Юго-Западной лиги КВН. В 2015 участвовали в Премьер-лиге МС КВН. Представляют Брюховецкую станицу Краснодарского края.