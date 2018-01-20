Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования

Новости США. Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс не принял бюджет на 2018. Республиканцы и демократы не смогли договориться по вопросу о включении в резолюцию мер по защите от депортации незаконных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

В итоге, вынесенный на голосование законопроект не набрал положенных 60 голосов «за». В истории США это уже не первый подобный случай. С 1977 работа правительства прерывалась уже 17 раз.