Прямой эфир

Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования

20 января 2018 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования-1

Конгресс не принял бюджет на 2018. Республиканцы и демократы не смогли договориться по вопросу о включении в резолюцию мер по защите от депортации незаконных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования-3

В итоге, вынесенный на голосование законопроект не набрал положенных 60 голосов «за». В истории США это уже не первый подобный случай. С 1977 работа правительства прерывалась уже 17 раз.

Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования-5

Без денег исполнительная ветвь власти находилась разное время. Сколько продлится отпуск на этот раз, не известно.

Денег нет. Федеральное правительство США приостановило деятельность из-за отсутствия финансирования-7

# Фотофакт # США

Другие новости рубрики

Все новости
Названа причина смерти музыканта Тома Петти
20 января 2018 11:31

Названа причина смерти музыканта Тома Петти

«Супер! Я бы не рискнул». Купание на Крещение Саакашвили обсуждают в соцсетях
20 января 2018 10:42

«Супер! Я бы не рискнул». Купание на Крещение Саакашвили обсуждают в соцсетях

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время нападения в школе в Бурятии
19 января 2018 17:52

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время нападения в школе в Бурятии