Названа причина смерти музыканта Тома Петти

Новости США. Смерть 66-летнего вокалиста американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers была вызвана передозировкой лекарственными средствами.

Как сообщает TMZ, у Тома Петти отказало несколько органов из-за «смеси токсичных препаратов». В отчёте о вскрытии говорится, что к приходу фельдшера у певца остановилось сердце. После реанимационных действий пульс восстановился, но уже по дороге в больницу пульс снова пропал через 20 минут. Музыкант умер в больнице через 21 час.

Вокалист принимал несколько болеутоляющих средств. Врачи прописали певцу препараты из-за ряда заболеваний, которыми он страдал, в том числе эмфиземы, проблем с коленями и перелома бедра.

Мужчина хотел провести 53-дневные гастроли, и усиливающаяся боль заставила его воспользоваться лекарствами. В день его смерти боль в бедре стала невыносимой, что вызвало чрезмерное употребление лекарств.

15 января этого года умерла вокалистка рок-группы The Cranberries. Долорес О’Риордан было 46 лет.