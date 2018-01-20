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Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек

20 января 2018 12:13
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Новости Турции. В ДТП со школьным автобусом в Турции погибли 11 человек. Ещё более 40 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек-1

Группа детей направлялась  на горнолыжный курорт. По имеющейся информации, водитель потерял управление и вылетел с трассы.

Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек-3

Водитель транспортного средства выжил. Его допрашивают.

Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек-5

По мнению правоохранителей, спровоцировать аварию могло выбежавшее на трассу животное. Ведется расследование.

Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек-7

Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек-9

Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек-11

# Фотофакт # Аварии в Турции

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