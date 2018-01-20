Дети ехали на горнолыжный курорт. В аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек

Новости Турции. В ДТП со школьным автобусом в Турции погибли 11 человек. Ещё более 40 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В ДТП со школьным автобусом в Турции погибли 11 человек. Ещё более 40 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа детей направлялась на горнолыжный курорт. По имеющейся информации, водитель потерял управление и вылетел с трассы.
Водитель транспортного средства выжил. Его допрашивают.
По мнению правоохранителей, спровоцировать аварию могло выбежавшее на трассу животное. Ведется расследование.