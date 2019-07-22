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Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

22 июля 2019 19:05
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Новости мира. Главе МАГАТЭ было 72 года. О причинах его смерти пока ничего не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано-1

Японский дипломат с 2005 года был послом в агентстве, а уже в 2009-м занял должность руководителя организации.

В апреле 2016-го Юкия Амано приезжал с визитом в Беларусь. Посетив строительную площадку БелАЭС в Островце, дипломат назвал станцию одним из самых успешных проектов в мире, а Беларусь среди новичков в мировом ядерном клубе – наиболее подготовленной страной.

Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано-4

Соболезнования семье генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Некролог # Фотофакт

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