ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися

Новости Украины. Голосование прошло 21 июля. После обработки более 70 % протоколов партия президента Украины «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее пользу свои голоса отдали свыше 42 % избирателей. На втором месте с 13 % оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь». В копилке «Европейской солидарности» во главе с Петром Порошенко всего 8,4 % голосов.