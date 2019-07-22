Прямой эфир

ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися

22 июля 2019 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Голосование прошло 21 июля. После обработки более 70 % протоколов партия президента Украины «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися-1

В ее пользу свои голоса отдали свыше 42 % избирателей. На втором месте с 13 % оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь». В копилке «Европейской солидарности» во главе с Петром Порошенко всего 8,4 % голосов.

ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися-4

В общей сложности в парламент проходят пять партий. Среди них также партии экс-премьера Юлии Тимошенко и музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов будут объявлены до 5 августа.

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В пригороде Лондона произошёл пожар в крупном ТЦ
22 июля 2019 13:46

В пригороде Лондона произошёл пожар в крупном ТЦ

На популярном курорте в Мексике банда открыла стрельбу в баре: 5 человек погибли
22 июля 2019 12:34

На популярном курорте в Мексике банда открыла стрельбу в баре: 5 человек погибли

Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества
22 июля 2019 12:28

Очередной блэкаут в США: почти 33 тысячи жителей остались без электричества