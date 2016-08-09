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Уличные бои в Перу: студенты недовольны назначением коррупционеров в администрацию университета

09 августа 2016 09:27
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Новости Перу. Столица Перу охвачена беспорядками, которые продолжались там всю ночь. Бунтуют студенты: власти объявили недействительными результаты голосования школяров по кандидатурам в члены университетской администрации.

Министерство образования, напротив, назначило в руководство главного ВУЗа людей с сомнительной репутацией и общепризнанных коррупционеров.

Студенты пытались пробиться в парламент, и даже чуть было не взяли здание Конгресса штурмом. Полиция применяла слезоточивый газ и водомёты. Центральные кварталы Лимы превратились в поле ожесточенных сражений, которые не прекратились до сих пор. Известно, что обе стороны насчитывают десятки пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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