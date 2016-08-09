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В Непале разбился вертолёт, который вёз в больницу мать и новорождённого ребёнка

09 августа 2016 07:40
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Новости Непала. Крушение потерпел медицинский вертолет. Погибли семеро человек, что находились на его борту. Машина доставляла из отдалённого горного региона в столичную больницу мать с новорожденным ребенком, а также четверых её попутчиков.

Власти ведут поисковую операцию, но гибель всех, кто находился в вертолёте, уже подтверждена. Насколько можно судить, причиной трагедии стала плохая погода. Из-за проливных дождей видимость снизилась до минимальной, и пилот не справился с навигацией в сложных горных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение

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