Россия хочет импортировать слонов и жирафов из ЮАР

Россельхознадзор предполагает совместно с ЮАР согласовать вопрос о завозе в российские зоопарки зверей экзотических видов из заповедников республики, пишет ТАСС.

Уточняется, что обсуждается возможность импорта для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов.

Ранее представители Россельхознадзора обсудили с ЮАР вопросы взаимных поставок продукции животноводства, попросили представить информацию о распространенности болезней. Затем стороны рассмотрят условия импорта мясной продукции и диких животных из ЮАР.