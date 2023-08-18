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Россия хочет импортировать слонов и жирафов из ЮАР

18 августа 2023 11:21
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Россельхознадзор предполагает совместно с ЮАР согласовать вопрос о завозе в российские зоопарки зверей экзотических видов из заповедников республики, пишет ТАСС.

Уточняется, что обсуждается возможность импорта для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов.

Ранее представители Россельхознадзора обсудили с ЮАР вопросы взаимных поставок продукции животноводства, попросили представить информацию о распространенности болезней. Затем стороны рассмотрят условия импорта мясной продукции и диких животных из ЮАР.

# Зоопарк

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