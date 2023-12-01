Украинский пленный пожаловался на немецкие БМП Marder

Пленный украинский военнослужащий Владимир Чайковский рассказал о своих ощущениях от немецкой БМП «Мардер». Об этом пишет ТАСС.

Он отмечает, что технические параметры машины не соответствуют фронтовым условиям. В частности, Чайковский указал на неудобства при помещении оружия и пехоты внутрь БМП, а также низкую проходимость машины.

По его словам, обучение в армии Германии было сосредоточено на подготовке экипажей, а не на практической эксплуатации машины. В январе 2023 года Чайковский был отмобилизован и попал в плен на Запорожском направлении под Вербовым.