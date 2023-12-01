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Times: Европа не готова к войне с Россией и может быть сметена под ее ударами

01 декабря 2023 12:47
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Европа может оказаться неприспособленной к войне с Российской Федерацией и в случае конфликта может быть просто сметена. Об этом пишет The Times.

Немецкий историк Зенке Нейтцель сравнил возможные результаты войны с Россией с падением Священной Римской Империи под ударами Наполеона.

Ранее на конференции по безопасности в Париже немецкие генералы выразили опасения, что НАТО может оказаться не в состоянии выдержать «первое сражение» в случае оборонительной войны на своем восточном фланге. В ФРГ также обеспокоены возможным перерастанием украинского конфликта в войну с Россией в Европе.

# Международная политика

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