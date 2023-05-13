Украинский генерал Кривонос заявил о существенных преимуществах армии РФ

У российской армии есть весомые преимущества перед украинской, что значительно усложняет контрнаступление. Такое заявление сделал украинский генерал-майор Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

По его словам, Украина столкнулась с очень сильной страной, и речь идет не только о высоком уровне подготовки российских военных. ВСУ значительно уступают российской армии в численности бойцов. Генерал считает, что у Киева нет шансов достигнуть своих целей и провести успешную контрнаступательную операцию. Киевский режим не прекращает заявлять о скорой победе, а при поражении власти обвинят во всем армию. Запад не обеспечил Украину необходимым количеством спецтехники, что крайне ослабляет положение ВСУ, сказал генерал.