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Украинский генерал Кривонос заявил о существенных преимуществах армии РФ

13 мая 2023 13:59
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У российской армии есть весомые преимущества перед украинской, что значительно усложняет контрнаступление. Такое заявление сделал украинский генерал-майор Сергей Кривонос, пишет РИА Новости. 

По его словам, Украина столкнулась с очень сильной страной, и речь идет не только о высоком уровне подготовки российских военных. ВСУ значительно уступают российской армии в численности бойцов. Генерал считает, что у Киева нет шансов достигнуть своих целей и провести успешную контрнаступательную операцию. Киевский режим не прекращает заявлять о скорой победе, а при поражении власти обвинят во всем армию. Запад не обеспечил Украину необходимым количеством спецтехники, что крайне ослабляет положение ВСУ, сказал генерал. 

# Международная политика

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