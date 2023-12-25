Прямой эфир

Украинские военные отказываются выполнять приказы Зеленского

25 декабря 2023 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинские военные игнорируют приказы, поставленные Владимиром Зеленским, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Stephen Gardner.

«Есть свидетельства того, что солдаты ВСУ настроены против Зеленского и не хотят подчиняться его приказам, поэтому он в настоящей беде», – сообщил Джонсон.

Бывший агент отметил, что Киев насильственно отправляет людей на фронт, однако этого все равно недостаточно. Украина на фронте теряет гораздо больше людей, чем пополняет мобилизованными. Власти не в состоянии набрать достаточное количество людей, а среди призывников попадаются беременные женщины и инвалиды.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские власти придумали, как безопасно производить военное снаряжение
25 декабря 2023 12:32

Украинские власти придумали, как безопасно производить военное снаряжение

Украинский офицер пожаловался The Independent, что Россия уничтожила военную промышленность его страны
25 декабря 2023 11:53

Украинский офицер пожаловался The Independent, что Россия уничтожила военную промышленность его страны

Вучич знает, кто подстрекал протесты в Белграде
25 декабря 2023 11:33

Вучич знает, кто подстрекал протесты в Белграде