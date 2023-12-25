Украинские военные игнорируют приказы, поставленные Владимиром Зеленским, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Stephen Gardner.

«Есть свидетельства того, что солдаты ВСУ настроены против Зеленского и не хотят подчиняться его приказам, поэтому он в настоящей беде», – сообщил Джонсон.

Бывший агент отметил, что Киев насильственно отправляет людей на фронт, однако этого все равно недостаточно. Украина на фронте теряет гораздо больше людей, чем пополняет мобилизованными. Власти не в состоянии набрать достаточное количество людей, а среди призывников попадаются беременные женщины и инвалиды.