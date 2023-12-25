Вучич знает, кто подстрекал протесты в Белграде

Протесты в Белграде организованы извне – это неопровержимо, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24», информирует РИА Новости.

«Организованные протесты сербской оппозиции поощряются и поддерживаются извне. Вучич об этом говорил. Не буду вдаваться в подробности, так как это доверительная информация. Но у него есть неопровержимые доказательства того, что подстрекательство идет со стороны Запада» – рассказал дипломат.

Боцан-Харченко считает, что протесты в Сербии организованы по той же методике и схеме, что и в Украине – так называемые майданные революции. И западные страны хотят привести к власти оппозиционный блок.

Причиной такого поведения ЕС дипломат называет недовольство политикой Вучича, так как Белград отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.