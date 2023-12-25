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Украинские власти придумали, как безопасно производить военное снаряжение

25 декабря 2023 12:32
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Украина, опасаясь ракетных ударов России, организовала производство военного снаряжения и оружия под землей, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«По нашим данным, на украинской территории построены подземные предприятия, в которых производятся и собираются в том числе дроны-камикадзе с реактивными двигателями», – рассказал Рогов.

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# Международная политика

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