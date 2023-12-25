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Украинский офицер пожаловался The Independent, что Россия уничтожила военную промышленность его страны

25 декабря 2023 11:53
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В интервью британской газете The Independent старший офицер ВСУ, который предпочел остаться анонимным, заявил, что российская армия полностью уничтожила украинскую военную промышленность, что заставляет Киев постоянно отправлять новые запросы Западу, передает РИА Новости.

По словам неназванного военного, Украина тотально зависит от поставок оружия от западных стран. А успехи России на фронте вынуждают Киев обращаться к Западу за все более совершенным вооружением, чего не всегда военная промышленность Европы может себе позволить.

«Тут сложно предсказать некоторые вещи. Сейчас, например. Нам необходимо намного больше ракет для ЗРК Patriot, чем мы ожидали», – заявил украинский офицер.

Министерство обороны России отмечает, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины, а не по жилым домам и социальной инфраструктуре.

# Международная политика

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