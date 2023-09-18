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Украинские военные назвали первую фазу контрнаступления катастрофической

18 сентября 2023 11:02
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Военные ВС Украины описали первую фазу контрнаступа, назвав ее «мясными» штурмами и катастрофической. Были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе и переданной союзниками. Об этом пишет испанская газета Pais, передает РИА Новости. 

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк после того, как со стороны Запада началась критика на фоне провального контрнаступления ВСУ, назвал его успешным. В западных средствах массовой информации все чаще появляются сообщения о том, что союзники Украины недовольны результатами контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. Издание Washington Post на прошлой неделе отмечало, что у Киева, похоже, заканчиваются варианты действий. 

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Российское Минобороны заявляет, что за это время украинская сторона не достигла целей, а потери катастрофические. По словам главы оборонного ведомства РФ, противник потерял 71,5 тыс. военных.  

# Международная политика # Михаил Подоляк

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