Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны

Правительство Украины освободило от должности шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

В числе уволенных – Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также государственный секретарь Министерства обороны Константин Ващенко. Сохранил свой пост первый заместитель министра Александр Павлюк.

Это случилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский заменил прежнего главу ведомства Алексея Резникова на Рустема Умерова. Одним из приоритетов своей работы Умеров называл цифровизацию, которая, по мнению Умерова, позволит эффективно бороться с коррупцией.

После отставки Резникова депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что три заместителя министра написали прошения об отставке: Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко. Однако позднее Дейнега отрицал это.