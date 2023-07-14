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Консульство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа

14 июля 2023 12:00
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Консульское агентство Польши в Смоленске по решению РФ будет упразднено с 31 августа текущего года. Об этом информирует польское внешнеполитическое ведомство, пишет ТАСС. 

В пятницу, 14 июля, российская сторона сообщила, что закрывает консульство Польши в Смоленске. Такое решение принято в ответ на недружественные действия властей этой страны по отношению к Российской Федерации. В частности, перечисляется незаконное изъятие российских объектов дипломатической недвижимости на польской территории и сокращение дипломатического присутствия в Польше. 

По информации МИД Польши, послу в Москве была передана дипломатическая нота РФ об отзыве выданного в 2011 году согласия на работу польского консульского агентства в Смоленске. Офис будет упразднен с последнего дня августа текущего года, отметили в Министерстве иностранных дел Польши. 

# Международная политика

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