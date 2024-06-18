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Обама поздравил – «Бостон» 18-й раз стал чемпионом НБА

18 июня 2024 06:36
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Экс-президент США Барак Обама поздравил команду «Бостон Селтикс» с победой в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом пишет РИА Новости.

Во ночь на вторник вечером «Бостон» обыграл «Даллас Маверикс» в пятом поединке финальной серии НБА со со счетом 106:88 и стал наиболее титулованным клубом в своей истории, завоевав главный трофей в 18-й раз. 

Обама в социальных сетях написал: «Поздравляем новых чемпионов – «Бостон»! 18 титулов – нелегкий подвиг, он вполне заслужен». В последний раз «Селтикс» выигрывали чемпионские перстни в сезоне 2007-08, когда они обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии турнира (4-2).

# Баскетбол

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