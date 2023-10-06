Украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы уклониться от мобилизации

В даркнете украинцам предлагается купить справку о гибели за 10 тысяч долларов, дабы уклониться от призыва в армию. При этом продавцы уверяют, что устроят фальшивые похороны и помогут даже добиться компенсации от государства. Об это сообщает РИА Новости.

С 4 июня, с момента начала контрнаступления украинских войск, потери Киева составили более 90 тысяч военнослужащих. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не добились целей ни на одном из направлений.

С февраля 2022 года в Украине действует военное положение и постановление о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы страны запрещен мужчинам от 18 до 60 лет. За отказ от службы предполагается уголовная ответственность.

Сообщается, что повестку могут вручить в любом месте, и мужчин насильно забирают в военкоматы. На мобилизационных пунктах всех мужчин забирают без разбора, и многие оказываются на передовой без подготовки.