Правящую партию в Польше поддерживает 34% населения

О поддержке ПиС заявляют всего 34 % населения. И такие цифры явно не соответствуют ожиданиям политической элиты. Скандалы, которые сопровождают польскую избирательную кампанию, сначала визовый, потом несколько дел, связанных с коррупцией, очевидно не добавят очков. И правда, которая срывает маски с политиков, сегодня, пожалуй, главный враг для представителей партии.

Эксперты сходятся во мнении, что среди оппозиции порядочных людей гораздо больше. У коалиции во главе с партией «Гражданская платформа» стремительно растет рейтинг – более 30 % избирателей высказываются о ее поддержке. На третьем месте, по результатам опроса, находятся «левые» – у них 10 % приверженцев. Таким образом, не исключено, что электорат отстранит от власти режим Дуды-Моравецкого. До выборов в Польше остается чуть больше недели.