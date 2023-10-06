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Правящую партию в Польше поддерживает 34% населения

06 октября 2023 08:25
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Новости Польши. Польская правящая партия «Право и справедливость» теряет доверие избирателей. Судя по данным опроса, проведенного накануне парламентских выборов, соратники Качиньского должны быть готовы освободить кресла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящую партию в Польше поддерживает 34% населения-1

О поддержке ПиС заявляют всего 34 % населения. И такие цифры явно не соответствуют ожиданиям политической элиты. Скандалы, которые сопровождают польскую избирательную кампанию, сначала визовый, потом несколько дел, связанных с коррупцией, очевидно не добавят очков. И правда, которая срывает маски с политиков, сегодня, пожалуй, главный враг для представителей партии.

Эксперты сходятся во мнении, что среди оппозиции порядочных людей гораздо больше. У коалиции во главе с партией «Гражданская платформа» стремительно растет рейтинг – более 30 % избирателей высказываются о ее поддержке. На третьем месте, по результатам опроса, находятся «левые» – у них 10 % приверженцев. Таким образом, не исключено, что электорат отстранит от власти режим Дуды-Моравецкого. До выборов в Польше остается чуть больше недели.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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