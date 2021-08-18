Папа Римский Франциск призывает всех сделать прививки от коронавируса

Новости Ватикана. Папа Римский Франциск 18 августа вновь обратился с призывом к людям сделать прививки от коронавируса, назвав это актом любви к себе и окружающим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По убеждению понтифика, вакцинация может положить конец пандемии. Но она даст надежду на спокойную жизнь только в том случае, если вакцины будут доступны для всех и человечество будет работать вместе.