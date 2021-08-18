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Папа Римский Франциск призывает всех сделать прививки от коронавируса

18 августа 2021 10:49
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Новости Ватикана. Папа Римский Франциск 18 августа вновь обратился с призывом к людям сделать прививки от коронавируса, назвав это актом любви к себе и окружающим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский Франциск призывает всех сделать прививки от коронавируса-1

По убеждению понтифика, вакцинация может положить конец пандемии. Но она даст надежду на спокойную жизнь только в том случае, если вакцины будут доступны для всех и человечество будет работать вместе.

Папа Римский Франциск призывает всех сделать прививки от коронавируса-4

Сам Папа привился от коронавируса еще в январе, сказав, что это было его этическим обязательством. По данным ВОЗ, количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к 208 миллионам.

# Коронавирус # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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