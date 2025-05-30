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«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и встретится с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли

30 мая 2025 13:16
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«Эдмонтон» разгромил «Даллас» и встретится с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли-0

В пятой игре полуфинала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» на выезде обыграл «Даллас». Об этом пишет ТАСС.

В команде победителей голы забили Кори Перри, Маттиас Янмарк, Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид, Эвандер Кейн и Каспери Капанен. За проигравшую команду забили Джейсон Робертсон и Руп Хинц. 

Для Скиннера это был первый гол в плей-офф НХЛ. 

«Эдмонтон» одержал победу в четырех матчах и повел в серии со счетом 4-1. В новом финале канадский клуб сыграет с «Флоридой». В прошлом сезоне на этой стадии они уступили команде США (3-4).

Фото: pixabay

# Хоккей

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