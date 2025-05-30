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В Минской области в период летних каникул будет работать 24 детских лагеря

30 мая 2025 13:45
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В Минской области в период летних каникул будет работать 24 детских лагеря с круглосуточным пребыванием. Учреждения уже готовы принимать первых отдыхающих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Минской области в период летних каникул будет работать 24 детских лагеря-2

Так, в летнем лагере «Вереск» в Червенском районе к сезону провели масштабную работу по обновлению и благоустройству. Сделали косметический ремонт, обновили мебель в корпусах, заменили оборудование в столовой. В этом году лагерь распахнет свои двери для 300 ребят. Программа будет насыщенной и интересной: спортивные игры, творческие мастер-классы и увлекательные экскурсии.

В Минской области в период летних каникул будет работать 24 детских лагеря-4

Ольга Хацкевич, директор воспитательно-оздоровительного лагеря «Вереск» Червенского района:
Ребята заезжают на первую смену 3 июня. У нас все готово для того, чтобы дети заехали, оздоровились в полной мере. В рамках республиканской акции «Лето детям» у нас предусмотрены мероприятия, как оздоровительные, так и воспитательные. Мероприятия будут рассчитаны где-то в виде квестов, где-то в виде викторин, чтобы все детки были задействованы,  в полной мере ощутили этот дух и эту атмосферу детского воспитательно-оздоровительного лагеря.

Всего в воспитательно-оздоровительных учреждениях Минской области летом планируется оздоровить более 56 тысяч несовершеннолетних. 

# Детские лагеря в Беларуси

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