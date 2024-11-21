Песков после заявления Пентагона о ядерных ударах призывает избегать провокаций

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва, осознавая ответственность, намерена не допустить ядерного конфликта, пишет ТАСС.

Ранее в США заявили, что готовы к ситуации, в которой может потребоваться обмен ядерными ударам «на наиболее приемлемых условиях». Данные условия – лидерство Штатов во всем мире.

В контексте ядерной доктрины подчеркнуто, что РФ «занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», – дал комментарии по факту заявления Пентагона Песков. Москва также рассчитывает на ответственную позицию и других стран, что они не станут осуществлять провокационные действия, подчеркнул дипломат.

