Украина начала масштабные учения на случай ЧС на Запорожской АЭС

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в некоторых частях Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом, проходят учения, целью которых является подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

В ходе этих учений участвуют украинские министры. Мероприятия, проводимые на Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, направлены на обучение и имеют целью преодоление возможных последствий теракта на ЗАЭС.

В четверг, 29 июня, назначенный Киевом главой областной военной администрации Юрий Малашко объявил о начале учений на территории Запорожской области, которая находится под контролем Украины.