Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал опасения по вопросу возможного нового октябрьского наступления войск Украины в связи с тем, что отмечается накопление сил противника. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на активность ВСУ на Южном направлении, в том числе на Ореховском и Угледарском направлениях, где замечено движение резервов противника. При этом Пушилин не исключил возможность нового перехода в наступление до начала оттепели.

Украинское контрнаступление было начато 4 июня, но, по словам президента России Владимира Путина, оно не просто заглохло, но и провалилось. Путин сказал, что Украина потеряла 71,5 тыс. человек личного состава, пытаясь добиться результата любой ценой.