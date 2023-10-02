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Пушилин: украинская армия может пойти в новое контрнаступление уже в октябре

02 октября 2023 11:02
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал опасения по вопросу возможного нового октябрьского наступления войск Украины в связи с тем, что отмечается накопление сил противника. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на активность ВСУ на Южном направлении, в том числе на Ореховском и Угледарском направлениях, где замечено движение резервов противника. При этом Пушилин не исключил возможность нового перехода в наступление до начала оттепели.

Украинское контрнаступление было начато 4 июня, но, по словам президента России Владимира Путина, оно не просто заглохло, но и провалилось. Путин сказал, что Украина потеряла 71,5 тыс. человек личного состава, пытаясь добиться результата любой ценой.

# Международная политика # Денис Пушилин

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