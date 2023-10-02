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Нобелевская премия присвоена учёным, создавшим мРНК-вакцину от COVID

02 октября 2023 11:06
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Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили венгерскому ученому Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за работу по созданию мРНК-вакцин от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Их открытие способствовало ускоренному развитию процесса разработки вакцины во времена пандемии 2020 года. Эта технология также может использоваться для разработки препаратов от других инфекционных и раковых заболеваний. Таким образом, с помощью вакцин было сохранено много жизней, а жизнь общества вернулась в нормальное русло.

# Коронавирус

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