Нобелевская премия присвоена учёным, создавшим мРНК-вакцину от COVID

Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили венгерскому ученому Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за работу по созданию мРНК-вакцин от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Их открытие способствовало ускоренному развитию процесса разработки вакцины во времена пандемии 2020 года. Эта технология также может использоваться для разработки препаратов от других инфекционных и раковых заболеваний. Таким образом, с помощью вакцин было сохранено много жизней, а жизнь общества вернулась в нормальное русло.