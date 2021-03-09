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Комендантский час в Нидерландах и жёсткий карантин в Эстонии. Как мир продолжает борьбу с пандемией?

09 марта 2021 11:11
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Жесткий карантин, изоляция и вакцинация: мир продолжает борьбу с пандемией. На фоне роста числа зараженных власти ряда стран усиливают ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Комендантский час в Нидерландах и жёсткий карантин в Эстонии. Как мир продолжает борьбу с пандемией?-1

Так, в Нидерландах продлили комендантский час до конца марта. Исключение будет сделано лишь в период проведения парламентских выборов, которые начнутся 15 марта.  

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Комендантский час в Нидерландах и жёсткий карантин в Эстонии. Как мир продолжает борьбу с пандемией?-4

В Эстонии, между тем, с 11 числа вводят жесткий карантин. Решение принято из-за распространения британского штамма COVID-19. Закроются все магазины, кроме товаров первой необходимости. Кафе и рестораны смогут работать лишь на вынос. Школы перейдут на дистанционный формат обучения. Новые правила будут действовать как минимум до середины апреля.  

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Сложная эпидобстановка наблюдается в Италии. Число умерших от COVID-19 в стране превысило 100 тысяч.  

Комендантский час в Нидерландах и жёсткий карантин в Эстонии. Как мир продолжает борьбу с пандемией?-7

Тройку антилидеров с самой непростой ситуацией по заболеваемости и смертности возглавляют США. Инфицированных в Штатах уже более чем 29 миллионов.  

# Коронавирус # Фотофакт

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