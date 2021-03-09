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Вооружённое нападение на севере Лондона: один человек погиб, двое пострадали

09 марта 2021 12:57
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Новости Великобритании. Вооруженное нападение на севере Лондона: неизвестный с ножом убил человека, еще двое прохожих получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло возле наземной станции метро.

Вооружённое нападение на севере Лондона: один человек погиб, двое пострадали-1

Погибшему 19 лет, пострадавшим по 18. Сейчас молодые люди находятся в больнице. Один из них отделался легкими травмами. После содеянного подозреваемый скрылся с места происшествия. Его личность и мотивы нападения пока не известны. На месте работают экстренные службы.

# Нападение # Фотофакт

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