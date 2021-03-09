Вооружённое нападение на севере Лондона: один человек погиб, двое пострадали

Новости Великобритании. Вооруженное нападение на севере Лондона: неизвестный с ножом убил человека, еще двое прохожих получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло возле наземной станции метро.

Погибшему 19 лет, пострадавшим по 18. Сейчас молодые люди находятся в больнице. Один из них отделался легкими травмами. После содеянного подозреваемый скрылся с места происшествия. Его личность и мотивы нападения пока не известны. На месте работают экстренные службы.