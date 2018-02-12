Учёные: употребление парацетамола может привести к бесплодию и выкидышу

Новости США. Употребление парацетамола может вызывать бесплодие и проблемы с развитием плода.

По сведениям EBioMedicine, в исследовании приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет. Также были проанализированы архивные данные касаемо обследований 3115 человек.

Учёные пришли к выводу, что все пациенты, принимавшие лекарства на основе парацетамола, на гормональном уровне «старели» на 35 лет. Это было вызвано истощением половых гормонов у наблюдаемых.

Исследователи отмечают, что это потенциально может приводить к дисфункции плаценты и проблемам с половыми функциями. Результаты исследования показывают, что если беременные будут принимать парацетамол во время беременности, это может плохо повлиять на формирование нервной системы плода.

Как сообщает U-T San Diego, чтобы убедить в необходимости изучения влияния парацетамола, новое исследование ссылалось на результаты предыдущих. В них проверялось воздействие парацетамола на мозг эмбриона. Тогда учёные пришли к выводу, что препарат может снижать выработку тестостерона. Это может привести к снижению конкурентной агрессии и сексуальной активности у мужчин.

Новое исследование проводилось только путём наблюдения. Никого не заставляли специально принимать парацетамол, чтобы проверить возможный вред.

Вероятно, в дальнейшем будут проведены дополнительные исследования на предмет влияния парацетамола на человека.

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