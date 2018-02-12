В Японии люди погибли очищая от снега свои дворы и крыши

Новости Японии. Рекордные снегопады в Японии повлекли за собой гибель 7 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое отравились в собственных автомобилях из-за того, что снег забил выхлопное отверстие и салон заполнился угарным газом. Несколько человек погибли, пытаясь очистить от осадков свои дворы и крыши домов. В больницы за медицинской помощью с каждым днем обращается всё больше людей. На данный момент зафиксировано 64 случая. В основном, травмы связаны с падениями. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Фукуи, на побережье японского моря. Здесь выпало около 2,5 метров снега. Стихия бушевала на территории страны около недели и ослабла лишь к выходным. Однако синоптики предостерегают: осадки могут возобновиться.