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Угостил инфицированным мясом соседей: в Турции вспышка сибирской язвы

12 февраля 2018 13:57
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Новости Турции. Заражение сибирской язвой выявлено более чем у 70 жителей турецкой провинции Трабзон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угостил инфицированным мясом соседей: в Турции вспышка сибирской язвы-1

Один из местных заколол инфицированную корову и поделился мясом с соседями. Все, кто его ел, позже стали жаловаться на слабость и тошноту. Проведя осмотр, медики поставили диагноз. Всех больных госпитализировали. Сообщается, что одна из пациенток скончалась. Администрация района намерена провести расследование по этому делу.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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