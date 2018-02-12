Крупную сумму фальшивых банкнот обнаружили в Неаполе, чтобы их пересчитать ушло 5 часов

Новости Италии. 40 миллионов фальшивых евро – именно такую сумму обнаружили итальянские правоохранители в сарае пожилого мужчины под Неаполем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддельные банкноты хранились в пластиковых бочках. Там же карабинеры обнаружили и три клише для печати купюр номиналом 50 евро, а также несколько десятков листов с пробными оттисками. Специалисты отметили: конфискованные подделки изготовлены на крайне высоком уровне. Чтобы пересчитать все банкноты у 6 полицейских ушло 5 часов.