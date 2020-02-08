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Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

08 февраля 2020 12:46
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Новости Китая. За последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию дала Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса-1

Однако, по словам специалистов, пока рано делать какие-либо выводы. Цифры могут вновь измениться. К 8 февраля число инфицированных новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли 722 человека.

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Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса-4

Вероятными промежуточными переносчиками коронавируса могут быть панголины. Ученые установили, что штамм, найденный в организме этих млекопитающих, на 99 % идентичен обнаруженному у заразившихся людей.

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Хотя это и проливает свет на проблему, эксперты считают, что до того, как вакцина будет разработана и поступит на рынок, пройдут недели, а может и месяцы.

Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса-7

# Коронавирус # Фотофакт

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