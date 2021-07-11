Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ

Новости Грузии. В Грузии умер журналист, которого накануне избили противники ЛГБТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

5 июля в Тбилиси хотели провести марш сторонников этого сообщества. В итоге наиболее агрессивно настроенные противники таких взглядов на жизнь стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств.