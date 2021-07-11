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Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ

11 июля 2021 17:21
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Новости Грузии. В Грузии умер журналист, которого накануне избили противники ЛГБТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ-1

5 июля в Тбилиси хотели провести марш сторонников этого сообщества. В итоге наиболее агрессивно настроенные противники таких взглядов на жизнь стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств.

Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ-4

Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.

# Массовая драка # Фотофакт

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