В Австрии автомобиль въехал в толпу. Пострадали не менее 13 человек

Новости Австрии. В Австрии автомобиль въехал в толпу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, травмы получили 13 человек. Число пострадавших уточняется и может возрасти.
Новости Австрии. В Австрии автомобиль въехал в толпу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, травмы получили 13 человек. Число пострадавших уточняется и может возрасти.
Авария произошла в городе Санкт-Флориан у рыночной палатки. Обстоятельства произошедшего уточняются.