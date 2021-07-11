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В Австрии автомобиль въехал в толпу. Пострадали не менее 13 человек

11 июля 2021 13:52
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Новости Австрии. В Австрии автомобиль въехал в толпу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, травмы получили 13 человек. Число пострадавших уточняется и может возрасти.

В Австрии автомобиль въехал в толпу. Пострадали не менее 13 человек-1

Авария произошла в городе Санкт-Флориан у рыночной палатки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

# Авария # Фотофакт

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