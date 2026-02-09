В Испании проходит общенациональная забастовка машинистов

Тем временем традиционно туристическая Испания столкнулась с транспортным коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об одном из самых масштабных в истории страны сбоев в железнодорожном движении.

Не вышли на маршрут или ходят с большой задержкой более 500 поездов. В затруднительном положении оказались более миллиона пассажиров, также сбой сказался на грузовых перевозках во Францию и испанские порты.