Прямой эфир

В Испании проходит общенациональная забастовка машинистов

09 февраля 2026 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тем временем традиционно туристическая Испания столкнулась с транспортным коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об одном из самых масштабных в истории страны сбоев в железнодорожном движении.

Не вышли на маршрут или ходят с большой задержкой более 500 поездов. В затруднительном положении оказались более миллиона пассажиров, также сбой сказался на грузовых перевозках во Францию и испанские порты.

В Испании проходит общенациональная забастовка машинистов-2

Причиной стала общенациональная трехдневная забастовка машинистов. Участвуют сотрудники как государственных, так и частных железнодорожных компаний. Они требуют глобальных изменений в сфере безопасности движения. Акция протеста была организована главным профсоюзом машинистов после двух смертельных аварий в январе.

46 человек стали жертвами схода вагонов с рельсов в Андалусии и еще один пассажир погиб в Каталонии. Даже после этих трагедий в вопросах безопасности руководство железнодорожных компаний в Испании ничего не сделало.

# Испания # Забастовка

Другие новости рубрики

Все новости
Одна из версий релиза о смерти Эпштейна не содержит слова «самоубийство»
09 февраля 2026 15:16

Одна из версий релиза о смерти Эпштейна не содержит слова «самоубийство»

Оргкомитет ОИ-2026 выясняет проблему с поломкой медалей
09 февраля 2026 13:59

Оргкомитет ОИ-2026 выясняет проблему с поломкой медалей

Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос
09 февраля 2026 13:53

Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос