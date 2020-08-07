Мужчина, который захватил заложников в Гавре, по данным полиции, страдает психическими расстройствами

Новости Франции. Французская полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в банке города Гавр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецоперация по освобождению людей длилась 6 часов. Злоумышленник отпускал пленников по одному. В конце концов мужчину убедили сдаться. На его спине был зеленый флаг. Задержанный выдвигал странные требование, например, освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в израильских тюрьмах.