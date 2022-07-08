«У нас нет шансов конкурировать». Многие предприятия Турции могут остаться без средств к существованию

Новости Турции. Рост цен на энергоносители подрывает турецкий бизнес. В скором времени многие предприятия могут остаться без средств к существованию. Об этом уже вовсю говорят сами производители, так как на фоне большой стоимости энергии они вынуждены поднимать собственные цены. В результате продукция многих компаний становится неконкурентоспособной, другими словами, слишком дорогой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казим Таячи, вице-председатель совета директоров Tayas Candy:

С прошлого года по настоящее время цена на энергоносители менялась трижды. Она повышалась в три раза. Так что теперь энергия стала одной из наших основных статей расходов. Это очень большие трудности для нас, особенно компаний-экспортеров, потому что мы должны конкурировать с внешним миром. С такими ценами на энергоносители у нас нет шансов конкурировать. Вот почему мы слишком сильно страдаем в это время.