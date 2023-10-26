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Из-за обмеления Амазонки 630 тысяч бразильцев оказались отрезаны от внешнего мира

26 октября 2023 20:01
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Новости Бразилии. В бразильском штате Амазонас больше 630 тысяч человек страдают от рекордной засухи. Это люди, проживающие в долине одной из самых длинных рек в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за обмеления Амазонки 630 тысяч бразильцев оказались отрезаны от внешнего мира-1

Из-за обмеления Амазонки они оказались отрезаны от внешнего мира. В регионе введено чрезвычайное положение. Еду туда доставляют спасатели. Хотя в целом засуха не редкость для Бразилии, так низко уровень воды в реке не опускался последние 120 лет.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии # Фотофакт

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