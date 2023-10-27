В мире как никогда подорожало какао

В мире подорожал главный ингредиент шоколада. Какао теперь дороже, чем когда-либо за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость выросла из-за неурожая. Причина – жара и засуха. Бобы в основном выращивают в Западной Африке. В совокупности Гана, Кот-д’Ивуар и Нигерия обеспечивают около 70 % мирового производства. Цена сырья на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила 3,5 тысячи долларов за тонну.