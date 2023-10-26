Бельгия и Венгрия выступили против выделения дополнительных средств Украине из бюджета ЕС. Виктор Орбан отметил, что Будапешт не получил ясного обоснования необходимости новых траншей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Бельгии также отверг предложение Евросоюза. Александр Де Кро назвал его неприемлемым для Брюсселя и предложил поискать другие источники для этих целей, а также заявил о необходимости изменить приоритеты финансирования страны.