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Бельгия и Венгрия выступили против выделения дополнительных средств Украине

26 октября 2023 20:01
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Бельгия и Венгрия выступили против выделения дополнительных средств Украине из бюджета ЕС. Виктор Орбан отметил, что Будапешт не получил ясного обоснования необходимости новых траншей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгия и Венгрия выступили против выделения дополнительных средств Украине-1

Премьер-министр Бельгии также отверг предложение Евросоюза. Александр Де Кро назвал его неприемлемым для Брюсселя и предложил поискать другие источники для этих целей, а также заявил о необходимости изменить приоритеты финансирования страны.

# Международная политика # Виктор Орбан # Фотофакт

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