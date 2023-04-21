Число пострадавших в результате взрыва в Белгороде возросло до трёх

Три человека пострадали в результате нештатного схода боеприпаса с борта СУ-34, сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков, приводит информацию ТАСС.

По его словам, один из пострадавших отказался от госпитализации в медицинское учреждение. Угрозы жизни пострадавших нет. В четверг вечером, 20 апреля, в Белгороде случился взрыв по причине нештатного выброса боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил РФ. Повреждения получили нескольких квартир жилого дома, а также припаркованные автомобили. Жертв нет.

Сообщается, что жителей многоквартирного дома, который пострадал в результате ЧП, расселили. Жильцы обеспечены жильем и продуктами питания, сообщил Гладков. На месте инцидента специалисты проводят экспертизу поврежденного здания. Восстановительные мероприятия планируются в ближайшее время.